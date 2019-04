Nederlander baas bij IKEA Nederland

IKEA Nederland heeft een nieuwe directeur. De Nederlander Paul de Jong neemt het stokje over van de Zweedse Lena Herder die ruim drie jaar aan het roer stond van het woonwarenhuis in Nederland.

De Jong werkt al sinds 2009 bij IKEA. Via leidinggevende posities bij IKEA Duitsland, kwam hij in april 2016 bij IKEA Frankrijk terecht waar hij de laatste jaren een hoge post bekleedde. In Nederland krijgt hij bijna zesduizend medewerkers onder zijn hoede. Zijn voorganger Herder is op 1 februari begonnen als landendirecteur van IKEA in Zweden.