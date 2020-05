Nederlander aan het roer bij uitgever The Wall Street Journal

De Nederlander Almar Latour wordt de nieuwe topman van nieuwsleverancier Dow Jones, onderdeel van mediaconcern News Corp en uitgever van zakenkrant The Wall Street Journal. Latour neemt de rol per 15 mei over van William Lewis, die zes jaar aan het roer stond van de onderneming en eerder zijn vertrek aankondigde.

Latour is momenteel uitgever voor Dow Jones-onderdeel Barron’s Group en uitvoerend vice-president voor Dow Jones. Binnen zijn domein vallen onder meer Barron’s, MarketWatch, Mansion Global en Financial News.

Latour, die woont in New York, wordt bij Dow Jones onder meer geroemd om zijn inspanningen om een groter digitaal publiek te bereiken. Zo trekken de sites van Barron’s en MarketWatch ruim vier keer meer bezoekers dan vier jaar geleden, meldt het bedrijf. Verder is onder leiding van Latour ook het aantal abonnementen bij Barron’s Group sterk gegroeid.

Latour heeft volgens Dow Jones eerder ook leiding gegeven aan de digitale transformatie van de site van The Wall Street Journal, WSJ.com. Hij werkte eerder ook voor The Wall Street Journal en Dow Jones Newswires in Azië.