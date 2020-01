Nederland zesde digitale economie van de wereld

Nederland heeft de zesde digitale economie van de wereld. Dat meldt het Amerikaanse netwerkhardwarebedrijf Cisco op basis van eigen onderzoek waarin 141 landen zijn meegenomen.

De zogeheten global digital readiness-index geeft aan in hoeverre een land een digitale economie heeft waaraan alle inwoners kunnen deelnemen. De ranglijst wordt aangevoerd door Singapore, gevolgd door Luxemburg, de VS, Denemarken en Zwitserland.

Nederland scoort hoog op twee onderdelen; het staat op de tweede plaats qua digitale infrastructuur en op de zesde plaats qua investeringsklimaat voor overheid en bedrijfsleven. In één categorie valt Nederland buiten de top twintig; het start-upklimaat in Nederland is goed voor een 24e plek.

Bij het samenstellen is gekeken naar meerdere onderdelen, waarvan voorziening in basisbehoeften, menselijk kapitaal en technologische infrastructuur de belangrijkste zijn. Andere onderdelen zijn gemak van zaken doen, investeringsklimaat voor overheid en bedrijven, start-upklimaat en de mate waarin nieuwe technologie wordt geïntroduceerd. De ranglijst is samengesteld op basis van data afkomstig van onder meer het World Economic Forum, de Wereldbank en de Verenigde Naties.