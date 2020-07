Nederland wil weer last minute naar de zon

Lastminutereizen naar het buitenland zijn weer in trek, na een lange periode van onzekerheid in verband met de coronamaatregelen. Nu in veel landen de situatie duidelijker is, zijn vakantiegangers meer geneigd op reis te gaan, merken reisorganisaties TUI, Corendon en D-Reizen.

TUI laat weten dat reizigers eerst aarzelden, maar dat er nu een „behoorlijke toename” in de boekingen te zien is. „Het lastminuteseizoen is wel anders dan voorgaande jaren, maar het weer van de afgelopen week draagt ook bij aan de toename”, aldus een woordvoerder. Vakantiegangers kiezen bij TUI vooral voor de Griekse eilanden zoals Kreta, Kos, Rhodos en Zakinthos, maar ook het Spaanse Mallorca en Gran Canaria.

Ook Curaçao staat op de lijst van bestemmingen. Voor vakantiegangers die naar het eiland willen geldt een coronatest kort voor vertrek, waardoor vakantiegangers volgens TUI meer zekerheid hebben gekregen dat er niemand ziek is die erheen reist.

Corendon zegt dat er een lichte toename in lastminuteboekingen is, met name naar Griekenland, maar dat de reizen in eigen land het ook nog goed doen. Corendon is nog in overleg met het kabinet over de hervatting van reizen naar Turkije maar kan daar op dit moment nog niks over zeggen. Voorlopig, en in ieder geval tot 29 juli, vliegt Corendon niet op Turkije. De reisorganisatie wacht tot het reisadvies van de overheid van oranje naar geel gaat.

D-Reizen ziet een lichte stijging van zogeheten kortetermijnvakanties, maar zeker geen run op reizen. Mensen kijken met name voor juli en augustus, maar nog niet verder vooruit. De vraag naar reizen in Nederland is groot, maar mensen vinden die vakanties ten opzichte van een zonvakantie vaak te duur, zegt een woordvoerder. Van de buitenlandse bestemmingen is vooral Griekenland populair. Vanwege aangekondigde versoepelingen steeg Spanje eerst qua populariteit, maar door nieuwe beperkingen die zijn bekendgemaakt, daalt die vraag weer.

Uit een steekproef van onafhankelijk onderzoeksbureau Trends & Tourism eind juni onder de Nederlandse bevolking blijkt dat vakantiegangers niet meer zo zorgeloos op vakantie gaan. Ook boeken ze niet meer lang van tevoren, wil de meerderheid af van een reis zonder daarvoor kosten te moeten maken en moeten bestemmingen een goede gezondheidszorg hebben.

Reisbrancheorganisatie ANVR liet al eerder weten dat vakantiegangers ná corona de voorkeur geven aan reizen per auto in plaats van met het vliegtuig.