Nederland vraagt EU om meer aandacht voor landbouw in noodpakket

In het steunpakket van de Europese Commissie voor de coronacrisis ontbreekt aandacht voor de landbouw, vindt het kabinet. Er moeten dan ook maatregelen worden klaargezet om „snel aanvullend te kunnen ingrijpen” als dat nodig is, aldus minister Schouten (Landbouw) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Woensdag was er een video-conferentie tussen de landbouwministers van de EU, waar werd gesproken over de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus voor de landbouw en visserij. De uitkomst daarvan was bij het sluiten van het Reformatorisch Dagblad nog niet bekend.

Schouten noemt de situatie in onder meer de sierteelt-, aardappel-, zuivel-, en visserijsector zorgelijk. In de sierteeltsector is sprake van „dramatische dalingen in de omzetten.” Sierteelt is „niet een sector waar op EU-niveau veel voor geregeld is”, maar in deze tijden wil Nederland de Commissie vragen om voor de sector te voorzien in maatregelen zoals die al bestaan voor de groenten- en fruitsector. De minister denkt daarbij aan compensatie voor geleden schade.

Ook vanuit de aardappelsector krijgt de bewindsvrouw „signalen dat de situatie zeer ernstig is.” Verder noemt Schouten de visserijsector, waar de markt voor horeca en retail in binnen- en buitenland stagneert.

Het kabinet kijkt ook „of en hoe” boeren in geldproblemen inkomenssteun uit het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) veel sneller kunnen ontvangen.

Boeren en tuinders zijn intussen op zoek naar mensen die willen helpen om de voedselvoorziening in Nederland in stand te houden, aldus belangenorganisatie LTO Noord. Er is een tweetal platforms gelanceerd waar vraag en aanbod naar personeel worden gematcht. In enkele dagen hebben zich al 1000 mensen aangemeld die in de land- en tuinbouw willen werken, aldus vicevoorzitter Eric Douma.