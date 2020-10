Nederland voor EU-hof om pensioenregels voor buitenland

De Europese Commissie daagt de Nederlandse regering voor het Europees Hof van Justitie vanwege regelgeving die het moeilijk maakt voor burgers om hun pensioen in het buitenland onder te brengen of pensioenproducten bij een buitenlandse aanbieder te kopen. Brussel had al eerder gewaarschuwd verdere juridische stappen te zetten als de wetgeving niet zou worden aangepast.

Volgens de commissie belemmert Nederland met zijn regels het vrije verkeer van burgers en werkenden, de vrijheid van vestiging, de vrijheid van dienstverlening en het vrije verkeer van kapitaal. Zo eist het ministerie van Financiën (bank)garanties van een (ex-)werknemer als zijn pensioenkapitaal wordt overgedragen aan een buitenlandse pensioenuitvoerder of als hij diensten wil kopen bij een buitenlandse aanbieder. Dit in verband met mogelijke belastingconflicten over de pensioenovereenkomst. Voor buitenlandse pensioenaanbieders gelden ook voorwaarden die hen belemmeren hun diensten op de Nederlandse markt aan te bieden.

Het is niet de eerste keer dat Brussel Nederlandse pensioenregels aanvecht. In mei stapte de commissie ook al naar het Hof omdat Nederland belastingen heft op opgebouwd pensioenkapitaal dat in één keer wordt uitbetaald en naar een ander land wordt overgedragen. Als pensioengeld in Nederland blijft, is het echter vrijgesteld van belastingen. Ook daarmee wordt volgens de commissie het vrije verkeer van werkenden en van kapitaal binnen de EU geschaad.