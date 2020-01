Nederland volgt trend EU: werkloosheid daalt niet verder

De werkloosheid in de Europese Unie is na zes jaren van dalingen gestabiliseerd. Nederland volgt die trend, met een werkloosheid die stabiel op 3,5 procent is gebleven vanaf augustus. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de EU begon de werkloosheid halverwege 2013 te dalen. Vanaf mei is die blijven hangen op 6,3 procent, blijkt uit de laatste cijfers van oktober. Nederland zat hier telkens zo’n 2 à 3 procentpunt onder.

Nederland behoort tot de zes Europese lidstaten met de laagste werkloosheid, samen met Hongarije, Malta, Polen, Duitsland en Tsjechië. In Spanje en Griekenland zijn naar verhouding de minste mensen aan het werk. In deze landen is respectievelijk 14 en 17 procent van de beroepsbevolking werkloos.