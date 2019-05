Nederland uit top vijf concurrentieranglijst

De internationale concurrentiepositie van Nederland is het afgelopen jaar verslechterd. Nederland zakte van de vierde naar de zesde plek op de IMD World Competitiveness Index, die landen beoordeelt op de concurrentiekracht van hun economie.

Volgens de opstellers van het rapport had de economische onzekerheid zijn weerslag op de concurrentiepositie van landen in onder meer Europa. Dat had onder meer te maken met "verschuivingen in het internationale politieke landschap" en de handelsoorlog. Dat zorgde er ook voor dat de Verenigde Staten zijn toppositie moest afstaan aan Singapore.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland laten in een reactie weten dat Nederland het goed doet in vergelijking met andere EU-landen als Italië en Duitsland, die niet in de top tien zijn te vinden. "Door het belang van internationale handel profiteren wij van de hogere groei in andere delen van de wereld en dat is winst en dit moeten we zien vast te houden."