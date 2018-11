Nederland telt recordaantal geiten

Nederland telt steeds meer geiten en dan vooral melkgeiten die op gespecialiseerde bedrijven worden gehouden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er in Nederland momenteel een recordaantal van 588.000 geiten, zo’n 10 procent meer dan een jaar terug.

In april meldde het CBS nog dat er in Nederland 597.000 geiten zouden zijn. Volgens het statistiekbureau gaat het nu om een herziening van het eerder gemelde voorlopige cijfer. Ondanks de neerwaartse bijstelling is volgens het CBS nog altijd sprake van een record.

De meeste gespecialiseerde geitenbedrijven bevinden zich in Noord-Brabant en Gelderland. Deze twee provincies zijn goed voor meer dan de helft van het totale aantal melkgeiten.

In juli vorig jaar werd door de provincie Noord-Brabant nog een geitenstop aangekondigd wegens mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Mensen die dichtbij een geitenbedrijf wonen, zouden een aanzienlijk grotere kans op longontsteking hebben. Een maand later volgde ook Gelderland.

Dit jaar deden Utrecht en Overijssel geitenbedrijven op slot, terwijl dit in Limburg momenteel wordt overwogen. Dat betekent dat bestaande bedrijven niet meer mogen uitbreiden en nieuwe bedrijven zich niet meer mogen vestigen. Volgens het CBS wordt een dergelijke ingreep vaak op termijn zichtbaar in de tellingen van de veestapel.