Nederland telt fors meer makelaars

Het aantal makelaars in Nederland is sinds 2010 met 10 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde. Begin dit jaar telde Nederland ruim 9000 makelaars. Dat is het hoogste aantal in zeven jaar tijd.

De groei van het aantal makelaarskantoren komt voort uit het aantrekken van de woningmarkt de afgelopen jaren. Vorig jaar werden bijna 215.000 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is volgens het statistiekbureau het hoogste niveau sinds het begin van de metingen in 1995. Ook de eerste maanden van dit jaar zette die stijgende lijn door.

Noord-Holland telt per duizend verkochte huizen relatief gezien de meeste makelaars. Utrecht staat onderaan de lijst van provincies.

Volgens het CBS zijn makelaars en beheerders van onroerend goed positief over de toekomstige omzet. Wel is een tekort aan personeel een mogelijke belemmering. Circa een op de acht makelaars verwacht een tekort aan arbeidskrachten. Begin 2014 speelde deze kwestie volgens het statistiekbureau nog niet.