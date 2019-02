Nederland telt bijna 8,8 miljoen auto’s

Het aantal personenauto’s in Nederland is vorig jaar met 2,2 procent gestegen tot bijna 8,8 miljoen. In 2018 werden in Nederland 443.812 nieuwe personenauto’s geregistreerd en ongeveer 205.000 voertuigen werden gesloopt of uitgeschreven uit het kentekenregister, meldt brancheorganisatie Bovag.

De occasionverkoop bereikte met 1.991.265 stuks een nieuw record. 37,2 procent van de tweedehands auto’s werd door particulieren onderling verhandeld en de rest werd bij autohandelaren gekocht.

Ook verkocht de vakhandel bijna 20.000 gebruikte diesels meer dan in 2017. Met een totaal van ruim 191.000 betekent dat het hoogste aantal sinds 2010. Wel daalde de verkoop van nieuwe diesels en nam ook de import van tweedehands diesels af.

Verder telde Nederland op 31 december bijna 45.000 vol-elektrische personenauto’s. De verkoop van nieuwe elektrische auto’s bedroeg in 2018 ruim 24.000 stuks en dat was een verdrievoudiging ten opzichte van 2017.