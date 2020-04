Nederland telt 61.775 horecabedrijven

Nederland telde in het eerste kwartaal van dit jaar 61.775 bedrijven in de horeca. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Zij hebben bijna allemaal recht op steun van de overheid tegen de schade door de coronacrisis. Om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan zijn bijvoorbeeld cafés en restaurants al bijna twee maanden gesloten. Ze blijven tot zeker 28 april nog dicht.

Het overgrote merendeel (52.295) waren restaurants, cafés en andere eet- en drinkgelegenheden. Er zijn in totaal 68.655 horecavestigingen in Nederland. Het grootste aantal vestigingen was in Noord-Holland (15.435) en Zuid-Holland (12.685).

Verder zijn er 9480 hotels en andere logiesbedrijven, met 10.535 logiesaccomodaties. Het grootste aantal van deze vestigingen was in Noord-Holland (2260) en Gelderland (1420).

In 2017 bedroeg de netto-omzet van de horeca in Nederland ruim 26 miljard euro. In de provincie Noord-Holland werd de hoogste omzet gehaald met 7,5 miljard euro, gevolgd door Zuid-Holland met 5 miljard euro en Noord-Brabant met 3,3 miljard euro. De omzet van de logiesverstrekking bedroeg in 2017 ruim 7,5 miljard euro. De omzet van eet- en drinkgelegenheden bedroeg dat jaar 18,6 miljard euro.

De bruto toegevoegde waarde voor de horeca bedroeg in 2018 in totaal bijna 15 miljard euro. Daarvan waren eet- en drinkgelegenheden verantwoordelijk voor het grootste gedeelte (10,5 miljard euro). De logiesverstrekkingen hadden een toegevoegde waarde van 4,3 miljard euro.