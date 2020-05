Nederland stemt tegen langetermijnbonus topman Air France-KLM

De Nederlandse staat heeft op de aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM tegen een voorstel gestemd om topman Ben Smith een langetermijnbonus toe te kennen. Het voorstel werd desondanks aangenomen, met een ruime meerderheid van 84 procent van de stemmen.

„Zoals we steeds hebben gezegd: we zitten in een crisis en er is veel belastinggeld nodig om bedrijven en werknemers door deze crisis te loodsen”, zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën) in een toelichting op zijn tegenstem. „Dit is daarom niet de tijd voor bonussen voor bestuurders van bedrijven die we moeten steunen.”

Nederland heeft sinds februari vorig jaar een aandelenbelang van 14 procent in Air France-KLM. Dat is net zoveel als de Franse overheid, die het bonusvoorstel wel steunt. De Fransen hebben meer stemrecht, omdat ze al langer dan twee jaar aandeelhouder zijn.

Het kabinet kondigde onlangs een steunpakket aan voor KLM van tussen de 2 en 4 miljard euro. Een van de voorwaarden daarvoor is dat de Nederlandse poot van de luchtvaartgroep even geen bonussen uitkeert.