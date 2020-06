Nederland pleit in Brussel voor nummerbehoud bij overstap bank

Nederland pleit in Brussel voor de mogelijkheid voor rekeninghouders om met nummerbehoud over te stappen naar een andere bank. Een discussiestuk daarover is naar de Europese Commissie gestuurd, meldt minister Wopke Hoekstra (Financiƫn) aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer dringt al twee jaar aan op regelgeving die het voor klanten makkelijker maakt over te stappen, bijvoorbeeld als zij ontevreden zijn over het bonusbeleid of duurzaamheidsprofiel van hun bank. Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) pleitte daar al eerder voor. Het zou banken scherp houden en de concurrentie bevorderen.

In de praktijk is nummerbehoud evenwel lastig en al helemaal niet zonder dat in Europees verband te regelen, waarschuwde Hoekstra destijds al. Voor bankrekeningnummers wordt sinds 2014 het Europese IBAN-systeem gebruikt. In elk rekeningnummer is een code verwerkt die verwijst naar de naam van de bijbehorende bank.

De minister vroeg De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek te doen en die concludeerde eveneens dat Nederland dit niet op eigen houtje kan regelen. Een alternatief waarbij het IBAN-nummer gekoppeld wordt aan een neutraal en uniek identificatienummer, een zogenoemde alias, is volgens de toezichthouder erg duur en hooguit haalbaar als het Europabreed wordt ingevoerd.