Nederland onderzoekt overname Corendon

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of de overname van reisorganisatie Corendon door het Zweedse Triton door de beugel kan. Ook de Belgische mededingingsautoriteit onderzoekt de aankoop, maakt de Europese Commissie bekend.

Investeerder Triton is al eigenaar van Sunweb, dat net zoals Corendon online en via derde partijen pakketreizen aanbiedt. De toezichthouders van Nederland en België houden er rekening mee dat de deal concurrentie op de markt voor pakketreizen kan beperken in de twee landen. De Europese Commissie heeft het onderzoek naar de overname daarom naar de twee nationale markttoezichthouders doorverwezen.

Triton maakte eerder dit jaar bekend Corendon via een fusie met Sunweb over te nemen. Welk bedrag de Zweden daarvoor neertellen is niet bekendgemaakt.