Nederland neemt start-ups bij de hand in VS

Nederlandse start-ups die het willen maken in de Verenigde Staten kunnen binnenkort voor hulp aankloppen bij de start-updiplomaat. Deze speciale afgezant, waar momenteel de vacature voor uitstaat, zal zich in de VS hard gaan maken voor de belangen van de jonge Nederlandse ondernemingen.

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakte de nieuwe positie bekend tijdens haar bezoek aan Silicon Valley. Deze Amerikaanse regio staat bekend als centrum van innovatie en technologie. De start-updiplomaat, die ook gebruik zal maken van de kennis en kunde van Nederlandse consulaten in de VS, moet start-ups uiteindelijk in contact brengen met investeerders en eventuele partners.

Kaag benadrukt dat Nederland tot de innovatiefste landen ter wereld behoort en ruim 4000 start-ups telt. De stap om buiten de landsgrenzen door te groeien blijkt echter lastig. „In de VS is de concurrentie voor jonge bedrijven groot, maar zijn de kansen nog groter”, zo zei ze.