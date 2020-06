‘Nederland moet nu investeren in waterstof’

Nederland blijft in de toekomst afhankelijk van de import van energie en waarschijnlijk nog meer dan nu het geval is. Wil de haven van Rotterdam zijn leidende positie behouden bij de import van energie, dan zijn er volgens het Havenbedrijf fikse investeringen nodig in vooral waterstof. Die moeten de import, handel en het gebruik van waterstof mogelijk maken.

Het havenbedrijf beroept zich op een rapport van onderzoeksinstituut DRIFT. Daarin staat dat Noordwest-Europa ook in een klimaatneutrale toekomst een grote netto-importeur zal zijn van energie. In 2050 kan de afhankelijkheid van import in Noordwest-Europa oplopen tot 60 procent en voor Nederland zelfs tot 75 procent. Waterstof speelt in een klimaatneutrale toekomst onder meer een belangrijke rol omdat het als energiebron stabieler is dan bronnen die afhankelijk zijn van het weer.

Rotterdam speelt als grootste haven van Europa nu al een grote rol bij de import van olie en gas. De haven heeft daardoor een sterke uitgangspositie om het belangrijkste knooppunt te worden voor waterstof van Noordwest-Europa. Volgens het rapport is het daarom belangrijk vroeg te investeren zodat Nederland een leidende rol kan spelen in een klimaatneutrale toekomst.