„Nederland merkt weinig van importheffingen”

Nederland zal weinig merken van de importheffingen op staal en aluminium die de Amerikaanse president Trump donderdag aankondigde. Nederlandse bedrijven exporteren relatief weinig naar de Verenigde Staten, stellen economen van ING en ABN AMRO.

Aan consumenten zal de importheffing grotendeels voorbijgaan. Pas als er een handelsoorlog ontstaat, kan dat veranderen, stelt sectoreconoom Casper Burgering van ABN AMRO. „Dat zal de wereldeconomie geen goed doen. Nederland is een open economie, dus wij merken daar relatief veel van.”

Voor Europese industrie kan de prijs van staal en aluminium zelfs iets dalen. Als producenten hun staal en aluminium niet in de VS kwijt kunnen, moeten ze het ergens anders kwijt, stellen economen van ING. „Maar er is nog veel onduidelijk.”

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie kondigde al aan dat Europa scherp zal reageren. Wat die reactie precies behelst, is nog niet duidelijk. Ook China hintte al op een reactie, bijvoorbeeld door importheffingen op Amerikaanse sojabonen in te stellen.

Trump kondigde een heffing van 25 procent voor alle buitenlandse staal en 10 procent voor geïmporteerd aluminium aan. Het effect daarvan zal vooral in de VS te voelen zijn. In de VS neemt de vraag naar met name aluminium uit eigen land toe en dus zal de prijs daar stijgen. Voor staal is de VS niet zo afhankelijk van de import.