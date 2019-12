‘Nederland kwetsbaar voor crash huizenmarkt’

Nederland is kwetsbaar voor een crash op de woningmarkt. Als dat gebeurt komt de economie tot stilstand. Dat concludeert kredietbeoordelaar Moody’s op basis van eigen onderzoek. De kenners keken naar meerdere scenario’s uiteenlopend van een halvering van de huizenprijzen tot een langdurige maar geleidelijke neergang.

In het ergste scenario stagneert de economische groei volledig. Kenners bij Moody’s verwachten bij een heftige schok op de woningmarkt een negatief effect van 1,9 procentpunt op de economische groei. Daarmee wordt de huidige groei, die volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op jaarbasis op 1,9 procent lag, volledig tenietgedaan. Bij mildere scenario’s gaat de groei in het minst erge geval 1 procentpunt achteruit. Vergelijkbare scenario’s in buurland Duitsland leiden tot een kleiner effect op de groei, van 0,7 procentpunt tot 1,4 procentpunt.

Kenners bij Moody’s hebben nog wel het vertrouwen dat Nederland een schok op de woningmarkt kan opvangen. De begroting staat er goed voor en de overheid kan aan meerdere knoppen draaien.