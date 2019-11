‘Nederland koploper in betalen met wearables’

Nederland is Europees koploper als het gaat om betalen met ringen, smartwatches of armbanden. Volgens betalingsdienstverlener Mastercard is ons land goed voor een derde (33 procent) van alle zogeheten wearabletransacties in Europa.

Hoe vaak Nederlanders precies hun ‘wearable’, voorzien van een speciale chip, langs de betaalterminal in winkels hebben gehaald, is niet duidelijk. Daarover doet Mastercard, dat tevens het bedrijf is achter de Maestro-betaalkaarten, geen uitspraken.

Andere hooggeplaatste Europese landen op de lijst zijn het Verenigd Koninkrijk (18 procent), Zwitserland (8 procent) en Rusland (7 procent). Ook wereldwijd gezien behoort Nederland tot de landen met de meeste wearabletransacties. Alleen in Australië wordt er meer gebruik van gemaakt. Buiten Australië en de Verenigde Staten (achtste plaats) zijn alle landen van de globale top 10 Europees.

Overal waar contactloze betalingen worden geaccepteerd, kunnen consumenten wearables gebruiken. Naar verwachting heeft de markt voor wearabletechnologie tegen 2020 wereldwijd een waarde van 30 miljard euro.