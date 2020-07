‘Nederland in top tien landen met sterkste stijging bankroeten’

In Nederland komt er een relatief grote golf faillissementen aan vergeleken met de rest van de wereld. Volgens onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes staat Nederland wereldwijd in de top tien als het gaat om landen waar de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht eind dit jaar en begin 2021. Dat komt omdat hier meer bedrijven afhankelijk zijn van de handel met het buitenland in vergelijking met andere landen.

Euler Hermes voorziet dat het aantal faillissementen in Nederland met 42 procent toeneemt ten opzichte van vorig jaar. Eind dit jaar, begin volgend jaar rekent de onderzoeker wereldwijd op een faillissementsgolf met een stijging van 35 procent, een record.

De Verenigde Staten worden relatief het hardst getroffen met een stijging van 57 procent. Duitsland scoort met 12 procent relatief goed.

„Pas aan het eind van het jaar gaan we de werkelijke ernst van de coronacrisis terugzien in de faillissementscijfers. Door overheidssteun worden nu nog veel bedrijven overeind gehouden”, zegt risicodirecteur Johan Geeroms van Euler Hermes. Hij waarschuwt overheden om steunpakketten niet vroegtijdig af te bouwen want dat zou de situatie alleen maar erger maken.