„Nederland heeft bonusjagers niet nodig”

De relatief strenge Nederlandse bonusregels voor bankiers hebben amper nadelige effecten. Dat zegt Herman Wijffels, voormalig topman van Rabobank in De Telegraaf.

De Nederlandse regels schrijven voor dat de bonus niet hoger mag zijn dan 20 procent van het vaste salaris. In de gehele Europese Unie is dit maximaal 100 procent van het vaste salaris. ING-topman Ralph Hamers stelde in zakenkrant Financial Times dat die bonusregels voor de Nederlandse bankensector een barrière vormen voor het aantrekken van financiële instellingen na de brexit. Wijffels stelt dat Nederland aan die vertrekkende „bonusjagers” weinig mist, omdat ze nauwelijks iets bijdragen aan de economie.

„De vraag is of we die jongens uit de City wel in Amsterdam willen hebben. Dat is een industrie waarin geld maken met geld het centrale doel is”, aldus Wijffels. „Ik denk niet dat de Nederlandse economie daar veel aan heeft.”

Volgens Wijffels, van huis uit econoom, hebben Nederlandse bankiers ook niet veel te klagen over hun variabele beloningen. Die zijn volgens hem namelijk nog altijd hoog. „De talenten die we in Nederland hebben, mogen hun werk best doen voor salarissen van enkele tonnen. Daar hoeven ze echt geen miljoenen voor te krijgen.”