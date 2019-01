Nederland haalt klimaatdoelen 2020 niet

De daling van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland blijft in 2020 steken op 21 procent ten opzichte van 1990. Het doel uit het vonnis van de Urgenda-rechtszaak, 25 procent, wordt niet gehaald. Onder meer de economische groei vormt een obstakel.

Dat blijkt uit een nieuwe raming die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vrijdag heeft gepubliceerd.

Ook twee energiedoelen voor 2020 liggen buiten bereik. Naar schatting komt volgend jaar 12,2 procent van de verbruikte energie uit duurzame bronnen. Dat zou volgens afspraken met Europa 14 procent moeten zijn. De energiebesparing als gevolg van de maatregelen uit het Energieakkoord blijft steken op 81 petajoule, in plaats van de beoogde 100 petajoule.

Twee jaar geleden raamde het PBL nog dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 23 procent zou zijn gedaald. Op basis daarvan heeft het kabinet steeds gezegd dat de vermindering van een kwart binnen handbereik lag. Maar het PBL constateert nu dat dit doel „niet in zicht” is.

Er worden de laatste jaren forse stappen gezet. De uitstoot van broeikasgassen, omgerekend in zogeheten CO2-equivalenten, daalt tussen 2017 en 2020 van 193 naar 175 megaton. Ter vergelijking: in 1990 bedroeg de uitstoot 221 megaton, een niveau dat tot diep in het eerste decennium van deze eeuw nauwelijks verminderde.

Transport

Circa 70 procent van de afname sinds 2017 is te danken aan het afkoppelen van kolen- en gascentrales. De rest komt voor rekening van de landbouw, de industrie en huishoudens.

De industrie stoot in 2020 volgens de raming bijna 36 procent minder CO2 uit dan in 1990. De emissie van huishoudens daalt met ruim 26 procent, die van de landbouw met bijna 24 procent. Het PBL wijst onder meer op verminderd gebruik van kunstmest en de krimp van de veestapel.

De uitstoot door transport is volgend jaar licht hoger dan in 1990.

Dat het PBL de uitstoot in 2020 nu hoger raamt dan twee jaar geleden, is het gevolg van de hogere economische groei. Ook de import van ‘onzuinige’ auto’s en het feit dat Nederlanders minder over de grens tanken, tikken aan. Verder loopt het energieverbruik door huishoudens, de dienstensector en de industrie minder hard terug dan in 2017 werd verwacht.

De toename van de verbruik van duurzame energie is te danken aan het bijmengen van biobrandstoffen, het meestoken van biomassa in kolencentrales en de opwekking van wind- en zonne-energie. Warmtepompen leveren tot 2020 een relatief bescheiden aandeel.

