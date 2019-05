„Nederland goedkoop met mobiel abonnement”

Mobiele abonnementen in Nederland behoren tot de goedkoopste in West-Europa. Dat stelt marktonderzoeker Telecompaper dat de prijzen vergeleek en corrigeerde voor de koopkrachtverschillen. Italië is het goedkoopste land sinds de komst van nieuwkomer Iliad waardoor de concurrentie op de markt is verscherpt.

Ook Denemarken, Frankrijk, Finland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn relatief goedkoop. Bewoners van Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje waren in verhouding juist veel kwijt aan een mobiel abonnement.

In steeds meer landen worden grotere databundels aangeboden zonder dat daar veel hogere prijzen voor worden gevraagd, merkt onderzoeksanalist Marion ter Welle van Telecompaper op. "We verwachten dat operators zullen blijven worstelen om meer kosten in rekening te brengen voor de groeiende vraag naar data."