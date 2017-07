„Nederland dé sluis naar belastingparadijzen”

Nederland is het belangrijkste land ter wereld voor multinationals om geld naar belastingparadijzen te sluizen. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam vloeit bijna een kwart (23 procent) van de kapitaalstromen via Nederland richting belastingparadijzen.

Daarna volgen Groot-Brittannië (14 procent), Zwitserland (6 procent), Singapore (2 procent) en Ierland (1 procent). Die vijf landen zijn daarmee wereldwijd verantwoordelijk voor het kanaliseren van bijna de helft van alle waardestromen richting belastingparadijzen.

De onderzoekers stellen dat die landen de rol van sluiswachter vervullen vanwege hun goede reputatie, politieke stabiliteit, goed ontwikkelde rechtsstaat en vele belastingverdragen die ze hebben met andere landen.

In het onderzoek wordt verder gemeld dat er 24 belastingparadijzen zijn, waaronder bekende namen als Luxemburg, de Britse Maagdeneilanden, Bermuda, Jersey en de Kaaimaneilanden. Door gebruik te maken van brievenbusfirma’s in die landen proberen grote internationale bedrijven hun belastingdruk zoveel mogelijk te verlagen.

Onlangs werd in de Tweede Kamer een mini-enquête naar belastingontwijking gehouden. Daaruit kwam ook al naar voren dat Nederland een belangrijke rol speelt in internationale fiscale constructies. Naar schatting stroomt jaarlijks zo’n 4000 miljard euro door Nederland via brievenbusmaatschappijen.