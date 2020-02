‘Nederland bij 10 economisch meest getroffen landen door virus’

Nederland staat in de top 10 van landen die economisch het meest worden getroffen door het nieuwe coronavirus. Volgens onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet zijn er bijna duizend Nederlandse bedrijven die direct worden geraakt. Zij hebben filialen of dochterondernemingen in Chinese regio’s die door het virus zijn getroffen.

Andere landen die hoog op de lijst staan zijn bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Wereldwijd zijn er 49.000 bedrijven buiten China die opereren in de betreffende gebieden in het Aziatische land. De studie bevestigt nogmaals dat de virusuitbraak wereldwijd grote economische gevolgen heeft. Meer dan 5 miljoen bedrijven in de wereld zijn volgens Altares Dun & Bradstreet afhankelijk van Chinese leveranciers uit de regio’s.

„Wuhan, de plaats waar het coronavirus uitbrak, is een belangrijke transporthub in China”, legt een woordvoerder van Altares Dun & Bradstreet uit. Volgens hem kunnen door de maatregelen die China treft om het coronavirus te beteugelen, bepaalde bevoorradingsketens stil komen te liggen. „Dit heeft desastreuze gevolgen voor een bedrijf en daarom is het essentieel dat organisaties de mogelijke impact goed in het vizier hebben.”