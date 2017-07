ND verhuist van Barneveld naar Amersfoort

Het Nederlands Dagblad (ND) verhuist in oktober van Barneveld naar Amersfoort.

Dat meldde de uitgever van het ND zaterdag. De christelijke krant betrekt een pand aan de Berkenweg, dicht bij station Amersfoort.

Het ND was sinds 1985 gevestigd op bedrijventerrein De Harselaar in Barneveld. „De bedrijfsvoering was een heel andere, met naast de krant onder meer een groot grafisch bedrijf en een boekenuitgever”, zegt directeur-uitgever Rinder Sekeris. „Anno 2017 zitten we veel te ruim in ons jasje, in een inmiddels verouderd pand. Daarnaast vinden we het bedrijventerrein waar we zitten niet meer passen bij de uitstraling van de krant.”

Het huidige pand in Barneveld wordt gesloopt.