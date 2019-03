Nauwelijks groei banenbestand in VS

Redactie economie

WASHINGTON. De banengroei in de Verenigde Staten is vorige maand vrijwel stilgevallen.

Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid in Washington. Het aantal nieuwe arbeidsplaatsen bleef in februari beperkt tot 20.000. Analisten hadden gerekend op zeker 175.000. In januari was er nog sprake van een zeer forse aanwas van 311.000 banen. Ondanks het tegenvallende jongste cijfer is de werkloosheid in de VS gedaald van 4 naar 3,8 procent van de beroepsbevolking.

De verwachting is dat de economische groei in Amerika dit jaar vertraagt. In 2018 nam het bruto binnenlands product met 2,9 procent toe, maar daarbij speelde het stimulerend effect van de belastingverlaging, die tot stand kwam op voorstel van president Trump, een belangrijke rol.

Onder invloed van de afzwakkende ontwikkeling heeft de Federal Reserve (Fed), de centrale bank, onlangs laten weten dat er –in tegenstelling tot eerdere voornemens– dit jaar waarschijnlijk geen verdere renteverhogingen volgen.