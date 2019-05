Nauwelijks beurshandel in Azië

Vrijwel alle grote aandelenbeurzen in Azië bleven woensdag gesloten. In Tokio werd wederom niet gehandeld vanwege de troonsbestijging van de nieuwe keizer van Japan. De Japanse beurs is al de hele week dicht in verband met het aftreden van keizer Akihito en de kroning van zijn 59-jarige zoon Naruhito. De onderbreking van de handel, die nog tot maandag duurt, is de langste in Japan sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Ook de beurzen in Shanghai, Hongkong en Seoul waren dicht, vanwege de Dag van de Arbeid. In Australië werd wel gehandeld. De beurs van Sydney sloot met een winst van 0,8 procent, onder aanvoering van de financiële sector. De Australia and New Zealand Bank (ANZ) kwam met halfjaarcijfers naar buiten. Beleggers toonden zich tevreden en zetten de bank 2,8 procent hoger.