„Nationale Hypotheek Garantie moet anders”

Door de hoge huizenprijzen in en rond veel grote steden kunnen starters daar nauwelijks meer gebruikmaken van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daardoor kan dit vangnet voor hypotheekrisico’s niet meer worden ingezet waar het eigenlijk voor is bedoeld en dat baart de Vereniging Eigen Huis (VEH) zorgen.

NHG beschermt starters nu tegen de risico’s van een hypothecaire lening tot 265.000 euro en is voor met name die starters een belangrijke steun in de rug bij de aankoop van hun eerste woning. De VEH vraagt verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren te onderzoeken of er flexibeler kan worden omgegaan met de kostengrens van de NHG. De NHG is een vangnet voor hypotheekrisico’s, aldus een woordvoerder. „En die zijn nou juist het hoogst in regio’s waar de prijzen het hoogst zijn.”

De VEH zegt zelf geen panklare oplossing te hebben voor het probleem, maar „we signaleren”. Een oplossing zou een flexibele NHG-grens kunnen zijn, want nu is „de nátionale hypotheekgarantie in de praktijk een régionale hypotheekgarantie”.