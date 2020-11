NAM stopt winning uit Drents Annerveen-gasveld

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stopt volgend jaar met de gaswinning in Annerveen in Noord-Drenthe. Ruim een derde van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen, buiten het Groningen-gasveld, zijn volgens de NAM gerelateerd aan dit veld. Het Annerveen-gasveld is sinds 1973 in productie.

De NAM stelt ook dat de „toekomstige waarde” van winning uit het Annerveen-gasveld beperkt is door de huidige lage gasprijs en het nog aanwezige gas. Doorgaan zou ook betekenen dat er geïnvesteerd moet worden in groot onderhoud en er zou een nieuw winningsplan moeten komen om de komende jaren verder te kunnen produceren.

De bedrijfskosten voor dit op één na grootste gasveld in Nederland zijn ook hoog. Om die redenen heeft de NAM besloten dat het niet rendabel meer is om het open te houden.

Nadat de gaswinning uit het Annerveen-gasveld halverwege 2021 wordt gestopt, zal de NAM in de jaren daarna de aanwezige gasputten opruimen. Het Annerveen-gasveld kan nog enige tijd seismisch actief zijn, maar dat zal na verloop van tijd afnemen.