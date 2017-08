NAFTA onzekere factor bij bankroetenraming

Mogelijke beperkingen van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA kunnen voor Nederland negatief uitpakken. Daarvoor waarschuwt kredietverzekeraar Atradius in een rapport over het aantal faillissementen in onder meer Nederland.

Volgens de deskundigen van Atradius houdt de dalende lijn in het aantal bedrijven dat hier omvalt voorlopig nog wel even aan, dankzij de sterke Nederlandse economie. Maar er zijn buiten de landsgrenzen nog een aantal belangrijke onzekere factoren.

„De uitkomst van de nieuwe NAFTA-onderhandelingen is van groot belang voor de VS, Mexico en Canada, maar handelsbeperkende maatregelen kunnen ook voor Europa en daarmee voor Nederland negatieve gevolgen hebben”, zegt Atradius-econoom Theo Smid. „Als exportafhankelijk land zullen we de ontwikkelingen in Noord-Amerika zeker in het oog moeten houden.”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich deze week juist weer met behoorlijk protectionistische toon uitgelaten over NAFTA. Tijdens een bezoek aan Phoenix in de staat Arizona schermde hij met het eenzijdig opzeggen van het akkoord.

Naast de NAFTA-onderhandelingen let Atradius ook sterk op de ontwikkelingen rond de brexit en de economische situatie in China. Zolang over al die onzekerheden echter nog niet meer bekend is, wordt voor Nederland uitgegaan van 20 procent minder faillissementen in 2017.

Volgend jaar gaan er dan waarschijnlijk nog eens 5 procent minder Nederlandse ondernemingen over de kop, zo is de prognose. Atradius rekent voor 2018 dus niet meer op een afname met dubbele cijfers. Dit komt vooral omdat het aantal bankroeten dan dusdanig laag zal zijn, dat er simpelweg niet zo veel daling meer mogelijk is.