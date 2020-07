Nachtclubs pleiten voor heropening per 1 augustus

Nachtclubs en discotheken vinden het niet langer uit te leggen dat zij hun deuren tot minimaal 1 september gesloten moeten houden. Een groep afgevaardigden heeft daarom woensdag een manifest en protocol aangeboden aan de Tweede Kamer, waarin ze pleiten voor een heropening per 1 augustus.

In het protocol omschrijft de nachtclub-branche hoe een veilige heropening gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld door te zorgen voor juiste ventilatie, strikte hygiënemaatregelen en een gezondheidscheck bij binnenkomst. „Indien een vervroegde heropening uitblijft, zullen veel bedrijven omvallen, medewerkers hun banen verliezen en staan ontspannen en veilige ontmoetingsplekken voor bezoekers op het spel”, aldus Koninklijke Horeca Nederland (KHN), dat onder andere de lobby voor de sector voert.

Als discotheken niet in augustus al open kunnen, dan is het volgens de branche noodzakelijk dat er financiële hulpmiddelen beschikbaar komen om de uitgaanssector overeind te houden. „Naast faillissementen bestaat er namelijk ook een risico dat deze bedrijven in verkeerde handen vallen. In het kader van het voorkomen van ondermijning is overheidssteun - in de vorm van perspectief én financiële middelen - van evident belang”, aldus KHN.

Een aantal clubs en discotheken hebben om de actie te versterken woensdagmiddag de deuren opengezet en een muzieknummer laten horen. Ook is een petitie gestart, waar zowel ondernemers als gasten hun stem kunnen laten horen.