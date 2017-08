Naar Buiten trekt 21.056 bezoekers

De beurs Naar Buiten vorige week in Barneveld heeft 21.056 bezoekers getrokken.

Dat maakte Cees Hovius, hoofd RD-Evenementen, na afloop van de vierdaagse beurs op landgoed de Schaffelaar bekend.

Het bezoekersaantal ligt iets lager dan dat van vorig jaar. Toen bezochten 22.051 mensen de buitenfair. Woensdag was met 6435 bezoekers de drukst bezochte dag. Zaterdag kwamen de minste bezoekers. „We zijn blij dat we op Naar Buiten nog steeds veel mensen kunnen verwelkomen.”

Van bezoekers en standhouders kwamen veel positieve reacties, aldus Hovius. „Van bezoekers hoorden we dat ze hun kinderen nauwelijks mee naar huis kregen of dat ze een geweldige dag hebben gehad. Dat is goed om te horen.”