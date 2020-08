‘Na zes jaar groei nu krimp van bouwproductie door crisis’

Door de crisis zal de bouwproductie dit jaar met 2 procent krimpen. Daarmee komt een einde aan zes jaar van aanhoudende groei. Dat voorspelt het Economisch Bureau van ING. De bank wijst erop dat de impact dit jaar beperkt zal zijn, omdat de bouwers nog genoeg werk op de plank hebben liggen. Vanaf volgend jaar zullen de gevolgen van de crisis zichtbaarder worden met een krimp van 5 procent.

ING wijst erop dat consumenten minder financiële ruimte hebben. De coronacrisis zorgt voor oplopende werkloosheid en een verslechterde financiële positie. „Dit vergroot de kans dat nu ook de vraagkant een beperkende factor voor productiegroei in de bouw wordt”, aldus ING. Veel nieuwbouwprojecten worden vaak pas opgestart op het moment dat 70 procent van de woningen is verkocht.

Het tekort aan bouwlocaties de afgelopen jaren en ook de stikstofmaatregelen beperkten vooralsnog de afgifte van bouwvergunningen. Daarmee was tot nu toe sprake van schaarste aan de aanbodkant.

Sowieso is de nieuwbouwmarkt gevoeliger voor economisch krimp. Een koper koopt een nieuwbouwwoning en krijgt vaak pas na een jaar de sleutel. Daardoor moet die zijn huidige woning langer aanhouden en kan deze pas later verkopen. „Dit geeft extra risico’s over de verkoopprijs van de oude woning en ook over het eigen inkomen”, verduidelijkt ING. „Als ook het aanbod van bestaande woningen komende tijd door de coronacrisis toeneemt, zullen huizenzoekers hierdoor vaker voor een bestaande woning kiezen in plaats van een nieuwbouwwoning.”

Verder wijst ING op de afnemende investeringen in bedrijfsgebouwen die de bouwsector nog verder kunnen laten krimpen. De gevolgen van de coronacrisis zullen volgens ING naar verwachting ook in 2022 en 2023 nog voelbaar zijn.