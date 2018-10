Na sinaasappels ook nootmuskaat in blockchain

Consumenten kunnen van steeds meer voedingsmiddelen bekijken welke route ze hebben afgelegd van de bodem in Indonesië naar het winkelschap. Na sinaasappelsap van Albert Heijn wordt nu ook de productieketen van nootmuskaat via de blockchain „transparanter” gemaakt, zo melden specerijenmaker Verstegen en Fairfood.

Volgens de bedrijven willen consumenten meer informatie over waar producten vandaan komen en hoe ze geproduceerd zijn. Op die manier kunnen ze zelf inschatten of het productieproces duurzaam is en de kwaliteit van de producten hoog. Elke stap van boom naar winkelmandje wordt gedetailleerd vastgelegd en opgeslagen met blockchaintechnologie. Ook de boer kan profiteren door meer inzicht te krijgen in de keten.

De nootmuskaat van Verstegen Spices & Sauces wordt in samenwerking met ontwikkelingsorganisatie Fairfood met een QR-code erop in het schap gelegd. Consumenten kunnen die code scannen met hun smartphone om alle informatie te zien.