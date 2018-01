Na flinke slippartij bewuster met tractor de weg op

De remmende tractor draait een kwartslag op het natte en gladde wegdek. Even lijkt het helemaal fout te gaan, maar dan heeft de bestuurder het gevaarte weer onder controle. Tractorchauffeurs uit de provincie Utrecht krijgen les in verkeersveiligheid.

Tractorrijden hoeft hij deze medewerkers van loonbedrijven niet te leren. „Dat kunnen ze als de beste, veel beter dan ik. Velen zijn ermee opgegroeid”, zegt instructeur Martijn Bouwheer. „Maar we proberen hen wel bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en de risico’s op de openbare weg.” Op de testbaan van het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) in Barneveld geeft hij ondertussen een cursist het teken dat deze het circuit op kan rijden.

Het NIV traint dit voorjaar jonge tractorchauffeurs en bestuurders van andere landbouwvoertuigen uit de provincie Utrecht hoe ze veiliger met hun landbouwvoertuigen aan het verkeer kunnen deelnemen. Er is veel belangstelling voor deze cursus. De 250 beschikbare plaatsen zijn vrijwel allemaal gereserveerd. Volgend jaar zijn nieuwe cursisten welkom.

Eigenaar Albert Schimmel van een loon- en grondverzetbedrijf in Overberg meldde al zijn tien medewerkers voor de training aan, ook de oudere. „Doe voorzichtig, zeg ik geregeld als onze mensen ’s morgens vertrekken, maar zo’n herhalingsoefening als deze kan geen kwaad. Als je al wat langer als tractorbestuurder in het verkeer meedoet, kan er immers een zeker gemak insluipen.”

Verkeersslachtoffers

De provincie neemt de kosten van de training voor haar rekening. Ze ziet de tweedaagse cursus als een middel om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. In de periode 2001-2016 werden er in Utrecht in totaal 84 ongevallen met landbouwverkeer op het provinciaal wegennet geregistreerd, aldus provinciewoordvoerder Ton Melgers. „Drie ongevallen hadden een dodelijke afloop, bij 26 ongelukken was sprake van letsel.”

Het verwondert Bram Kleijer, accountmanager van het NIV, niet dat landbouwvoertuigen bij ongevallen betrokken zijn. „Ze worden steeds groter en breder. Een goede tractor kost bovendien nogal wat. Boeren besteden klussen als maïs hakselen of mest vervoeren daarom steeds meer aan loonbedrijven uit. Daardoor leggen de veelal jonge bestuurders ook steeds grotere afstanden af.”

Voor de loonwerkers is deze maand een relatief rustige periode, een geschikt moment voor de training. Theorie en praktijk zijn nauw verweven. Eén dag zijn de cursisten te gast bij het NIV, op de andere dag rijdt een instructeur een dagdeel mee.

Tijdens de training is er onder meer aandacht voor anticiperen en vooruitkijken in het verkeer, voor snelheid en de omgang met andere weggebruikers. „Voor een fietser is het geen prettige ervaring als een tractor met 40 kilometer per uur op een meter afstand voorbijrijdt”, zegt Bouwheer. „Zo’n gevaarte heeft geen bumpers, zoals een auto. Je moet er dan ook niet aan denken dat je onder de wielen terechtkomt.”

Remweg

Met de chauffeurs oefent de NIV-instructeur het maken van een noodstop. „Hoe lang is je remweg als je met een vaartje van 40 kilometer rijdt”, vraagt hij. Zes meter, denkt een cursist. Twintig meter, gokt een ander. „De doorsnee automobilist weet ook niet na hoeveel meter hij stilstaat als hij bij 120 kilometer plotsklaps moet remmen”, vergoelijkt Bouwheer. „Snelheid doet er niet eens zo toe. Het gaat erom: binnen welke afstand kan ik stilstaan? Kun je een botsing niet voorkomen, dan was je remweg in elk geval te lang.”

De chauffeurs proberen het uit. Bij 25 kilometer per uur staan de tractors na een meter of 4 stil, bij 40 kilometer pas na 10 tot 12 meter. Bouwheer: „Zo snel rijd je met een moderne tractor algauw. Pas als je een noodstop maakt, kom je erachter hoe hard dat eigenlijk is.”

Remmen op een natgespoten wegdek is de volgende opdracht. „Bij 25 kilometer kun je de tractor nog aardig recht houden. Rijd je harder, dan glijdt die sneller weg”, ervaart William Bax (26) uit Voorthuizen, werkzaam bij loonbedrijf De Groot in Achterveld. De training vindt hij waardevol. „Het hele verhaal van snelheid, noodstop en remweg is me eerder verteld, nu beleef ik het ook. Dit is het plaatje bij het praatje.”

Na een tweede ronde theorie leren de chauffeurs vanmiddag hoe ze bij een tegenligger veilig de berm in kunnen rijden en hoe ze het beste een obstakel omzeilen. Bouwheer wijst op een hoge oranje pylon. „Da’s Kareltje, ons symbool voor een kind dat plotseling oversteekt.”