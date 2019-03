Na crisis weer toename „verpakte leningen”

Het afgelopen jaar is voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis de totale omvang van Nederlandse securitisaties, oftewel verpakte leningen, toegenomen. Deze bundelingen van met name hypotheekleningen speelden een belangrijke rol bij het ontstaan van de crisis.

Nederlandse banken gebruikten securitisaties tussen 2000 en 2007 veelvuldig als manier om geld op te halen. Tijdens de crisis bleek met name in de Verenigde Staten dat veel van de tot beleggingsproduct opgetuigde verzamelingen van hypotheken veel gammeler waren dan gedacht. Dat leidde tot het barsten van de huizenmarktbubbel en tot een flinke dip in het vertrouwen in securitisaties.

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) groeide het totale uitstaande bedrag aan securitisaties bij externe beleggers met 1,4 procent tot 50,1 miljard euro. Het gaat in 90 procent van de gevallen om gebundelde hypotheken. Het uitstaande bedrag is overigens nog wel veel lager dan vóór de crisis.