Na Beyond Meat komt ook Impossible naar Europa

Beyond Meat maakte al de overstap vanuit de Verenigde Staten naar Europa en nu waagt ook de andere grote Amerikaanse maker van vleesvervangers vermoedelijk de sprong: Impossible Foods. De maker van de in de VS populaire Impossible Burger heeft in Nederland een aanvraag gedaan om de Europese markt te kunnen betreden.

Er is een groot verschil tussen de producten van Impossible Foods en die van concurrenten als Beyond en de Nederlandse producenten Vegetarische Slager en Vivera. Impossible gebruikt een speciaal ontwikkeld soja-eiwit genaamd leghemoglobine of kortweg heme. Dat stofje geeft vleesvervangers volgens het bedrijf een echte vleessmaak en zorgt voor ‘bloederigheid’ in de pan.

In Europa zijn genetisch gemanipuleerde voedingsstoffen aan strengere regels gebonden. Heme wordt door Impossible Foods gemaakt uit genetisch gemanipuleerd gist. Als heme in Nederland goedkeuring krijgt dan wordt het automatisch toegelaten in de hele Europese Unie.

De vraag naar vegan ‘vlees’ stijgt enorm. Veel fabrikanten spelen op die ontwikkeling in. Zo nam voedingsgigant Unilever de Vegetarische Slager over en kondigen Beyond en Impossible Foods de ene na de andere deal aan met grote ketens als McDonald’s en Burger King.