Musks Boring Company opent eerste tunnel

The Boring Company heeft zijn eerste tunnel in Los Angeles feestelijk geopend. Het tunnelboorbedrijf van Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk rondde de aanleg van de 1,8 kilometer lange tunnel onlangs af. De tunnel loopt onder deelgemeente Hawthorne, waar Space X en The Boring Company hun hoofdkantoor hebben.

Musk wil met The Boring Company de techniek en het tempo van het boren van tunnels verbeteren. Bovendien wil hij met een systeem van tunnels openbaar vervoer onder grote steden aan gaan bieden. Daar zouden auto’s en voetgangers met snelheden tot 240 kilometer per uur vervoerd kunnen worden op elektrisch aangedreven sledes.

Musk begon het bedrijf in december 2016 vanwege het drukke verkeer in Los Angeles. Volgens de ondernemer heeft de eerste tunnel ongeveer 10 miljoen dollar gekost, een fractie van de 1 miljard dollar die een vergelijkbare tunnel volgens hem met traditionele technieken had gekost.