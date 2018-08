Musk overweegt Tesla van beurs te halen

Topman Elon Musk van de maker van elektrische auto’s Tesla overweegt het bedrijf van de beurs te halen bij een koers van 420 dollar per aandeel. In een tweet liet Musk weten dat de financiering voor een dergelijke stap al gereed is. Daarnaast kwam er nieuws over een grote Saudische investering in Tesla.

Bij een koers van 420 dollar per aandeel zou de beurswaarde van Tesla rond 72 miljard dollar liggen. Er waren eerst twijfels of het bericht van Musk wel serieus was, maar hij liet na een vraag op Twitter weten dat inderdaad te zijn. „Ja, het scheelt een hoop hoofdpijn.” Musk heeft in het verleden bijvoorbeeld overhoop gelegen met analisten die lastige vragen stelden over de onderneming.

De koers van Tesla schoot na die berichten flink omhoog op de beurs in New York, met meer dan 5 procent tot circa 360 dollar per aandeel. Later werd de handel in het aandeel stilgelegd in afwachting van verder nieuws.

Musk meldde verder te hopen dat na een eventuele privatisering alle huidige aandeelhouders aan boord blijven bij Tesla. Musk bezit bijna 20 procent van het bedrijf. Tesla was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

Het is bedrijven toegestaan door de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC om belangrijke informatie op sociale media zoals Facebook en Twitter aan te kondigen, zolang investeerders maar weten om welke media het gaat. Verschillende analisten gaven aan dat Musk waarschijnlijk serieus is met zijn aankondiging.

De tweet van Musk volgde kort op het bericht in zakenkrant Financial Times dat het Saudische staatsinvesteringsfonds een belang heeft opgebouwd van 3 tot 5 procent in Tesla. Het belang van het Saudische Public Investment Fund zou tussen 1,7 miljard en 2,9 miljard dollar waard zijn. Daarmee zou fonds tot de acht grootste aandeelhouders behoren.

Naar verluidt werden de aandelen in de afgelopen maanden gekocht, na het bezoek van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman aan de Verenigde Staten in maart. Een belang van 5 procent of meer moet openbaar gemaakt worden. Musk zou op de hoogte zijn van het Saudische belang in Tesla.