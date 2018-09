Musk noemt aanklacht onterecht

Tesla-oprichter Elon Musk noemt de aanklacht van de Amerikaanse beurswaakhond SEC „onterecht”. „Ik ben enorm teleurgesteld. Ik heb altijd gedaan wat het beste is voor de waarheid, transparantie en voor de investeerders”, liet Musk weten in een email aan Bloomberg.

De SEC heeft Musk aangeklaagd vanwege vermoedens van misleiding van beleggers. De waakhond verwijst in een toelichting naar tweets van Musk. Die twitterde onlangs dat hij werkte aan een privatisering van Tesla. Vooral een berichtje dat financiering voor het van de beurs halen van de maker van elektrische auto’s al rond zou zijn zorgde voor ophef, en bleek later ook voorbarig te zijn. Het privatiseringsplan is inmiddels ingetrokken.

Het ging om een bedrag van 420 miljoen dollar, volgens de SEC was dat een verwijzing naar wiet voor zijn vriendin, de rapper Grimes. Musk heeft niet op deze aantijging van de SEC gereageerd.

De tweets zorgden ervoor dat de aandelen van Tesla meer waard werden, al waren er direct vragen over de wijze waarop het nieuws werd gedeeld en over de geringe onderbouwing. Toen er een toelichting kwam bleek die te rammelen, waarop de waarde van de aandelen flink daalde.

De beurswaakhond vindt dat Musk ten onrechte stelde dat hij Tesla van de beurs kon halen en noemt zijn uitspraken „roekeloos” en „onwaar”. De SEC wil dat Musk eventuele financiële voordelen door de uitlatingen terugbetaalt en zet daarnaast in op een boete. Later wordt op een persconferentie meer informatie over de aanklacht bekendgemaakt.