Musk: niemand controleert mijn tweets

De tweets van Tesla-topman Elon Musk worden niet gecontroleerd voordat hij ze uitstuurt. Dat zei hij zondag in het Amerikaanse televisieprogramma 60 Minutes. Volgens Musk hoeven alleen zijn tweets die de beurskoers van Tesla kunnen beïnvloeden, te worden gecontroleerd en geldt anders de vrijheid van meningsuiting.

Volgens een schikking met de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) na tweets over het van de beurs halen van Tesla moeten alle openbare uitlatingen van Musk door het bestuur van de maker van elektrische auto’s worden gecontroleerd. Musk zegt echter „geen respect voor de SEC te hebben”. Wel houdt hij zich aan de schikking „omdat hij het rechtssysteem respecteert”.

De Tesla-topman herhaalde verder dat Tesla afgelopen jaar dicht bij een bankroet was. De productie van de nieuwe Model 3 groeide niet snel genoeg totdat het bedrijf in een tent op het parkeerterrein van zijn fabriek een extra productielijn optuigde. „We verloren 50 miljoen dollar, soms 100 miljoen dollar per week.”