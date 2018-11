Musk hint op samenwerking Tesla en Daimler

Tesla is mogelijk geïnteresseerd in een samenwerking met het Duitse autoconcern Daimler voor de ontwikkeling van een elektrische Mercedes-bestelbus. Dat blijkt uit een tweet van topman Elon Musk van de Amerikaanse maker van elektrische auto’s.

„Het kan interessant zijn om samen te werken met Daimler/Mercedes aan een elektrische Sprinter. Dat is een geweldig busje. We zullen navraag doen”, zo liet Musk weten in reactie op een opmerking op Twitter. Overigens heeft Daimler zelf al een elektrische versie van zijn Sprinter op de markt gebracht.

Daimler liet in een reactie aan persbureau Bloomberg weten de interesse van Musk in een elektrische Sprinter op prijs te stellen, maar wilde verder niets kwijt over het onderwerp. Daimler had ooit een belang in Tesla, maar dat is van de hand gedaan. Topman Dieter Zetsche sloot vorige maand in een Poolse krant een samenwerking met Tesla niet uit.