Musk herhaalt: Tesla heeft geen geld nodig

Tesla is in het derde kwartaal winstgevend en heeft dan ook een positieve kasstroom. De maker van elektrische auto’s hoeft dus geen extra geld op te halen bij geldschieters, schrijft topman Elon Musk op Twitter.

Musk reageerde met zijn berichtje op een artikel in The Economist waarin investeringsbank Jefferies beweerde dat Tesla dit jaar 2,5 miljard tot 3 miljard dollar moet ophalen. „The Economist was vroeger saai, maar slim met droge humor”, schreef Musk op Twitter. „Nu is het alleen nog maar saai (zucht).”

Het aandeel Tesla kreeg de laatste tijd klappen op de beurs onder meer vanwege zorgen over de kaspositie. Tijdens de bekendmaking van de productiecijfers van het eerste kwartaal zei Tesla al dat het in de tweede helft van het jaar winstgevend verwacht te zijn. Dan is de productie van de Model 3, de belangrijkste auto van het bedrijf, ver genoeg opgevoerd.