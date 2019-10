Motorfietsen goed voor ronkende verkoopcijfers

De verkoop van motorfietsen zit flink in de lift. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging zijn in de eerste drie kwartalen bijna 12.600 nieuwe exemplaren op kenteken gezet. Dat is het hoogste aantal in tien jaar en circa 9 procent meer dan in dezelfde periode in 2018.

Als de lijn van de eerste negen maanden wordt doorgetrokken, eindigt de motorverkoop dit jaar waarschijnlijk rond het totaal van 2009. Toen werden in een heel jaar meer dan 14.300 motorfietsen aan de man gebracht. Dat is overigens nog flink minder dan voor de financiële crisis, toen er in een jaar wel eens 17.000 motoren van de hand zijn gedaan.

De hernieuwde opleving van de verkoop hangt waarschijnlijk samen met het aantrekken van de economie. Daardoor wordt het ook steeds drukker op de wegen, wat forenzen doet zoeken naar alternatieven om files en parkeerproblemen te omzeilen.

In totaal rijden er nu meer dan 746.700 motoren op de Nederlandse wegen. BOVAG en RAI Vereniging denken dat er nog veel verdere groei mogelijk is, aangezien van de circa 1,5 miljoen bezitters van een motorrijbewijs nu nog minder dan de helft ook daadwerkelijk een motorfiets bezit.