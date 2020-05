Motorenbouwer Rolls-Royce schrapt 9000 banen om crisis

De Britse bouwer van vliegtuigmotoren Rolls-Royce gaat minstens 9000 banen schrappen vanwege de coronacrisis en de malaise in de luchtvaartsector door de virusuitbraak. Door de crisis is de vraag naar nieuwe vliegtuigen sterk ingezakt en daar heeft Rolls-Royce veel last van.

Er werken wereldwijd ongeveer 52.000 mensen bij Rolls-Royce. Het is de bedoeling dat de jaarlijkse kosten met 1,3 miljard pond (ruim 1,4 miljard euro) worden verlaagd door de ingreep. De herstructureringskosten worden geraamd op 800 miljoen pond. Bronnen bij het bedrijf hadden eerder al laten doorschemeren dat er fors banenverlies aan zat te komen.

Rolls-Royce levert motoren aan vliegtuigen van Airbus en Boeing die vanwege de crisis bezig zijn de productie terug te schroeven.