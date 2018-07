Motoren Harley-Davidson minder in trek

Harley-Davidson heeft in het tweede kwartaal minder motoren verkocht. Buiten de Verenigde Staten groeide de motorenverkoop nog licht, maar dat was niet genoeg om de teruggang in de thuismarkt op te vangen. Als merk is Harley-Davidson nog wel populair. De omzet uit de verkoop van producten met het logo van de motorbouwer erop steeg flink.

De omzet kwam uit op 1,5 miljard dollar, een daling van 3,3 procent op jaarbasis. In de VS verkocht Harley 6,4 procent minder motoren. In de rest van de wereld was er een stijging van 0,7 procent, maar de motorenbouwer haalt ongeveer 60 procent van zijn omzet in eigen land. De operationele winst daalde met bijna een kwart tot ruim 243 miljoen dollar.

Bovendien spelen de importheffingen van president Donald Trump Harley parten. Het bedrijf ziet de winstmarge dalen. Voor heel 2018 gaat Harley nu uit van een winstmarge van 9 à 10 procent. Eerder was dat nog tot 10,5 procent. Harley gaf eerder al aan dat de staalheffingen zo’n 2200 dollar per motorfiets kosten en dat het bedrijf motoren voor buiten de VS ook buiten de eigen landsgrenzen gaat bouwen.