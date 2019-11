Moordende concurrentie drukt winst Lufthansa

De Duitse luchtvaartreus Lufthansa heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met minder winst. De onderneming zag onder meer de effecten van kostenbesparingen teniet gedaan worden door lagere ticketprijzen. Dat laatste is het gevolg van de moordende concurrentie op de Europese luchtvaartmarkt.

De operationele winst van Lufthansa viel in de meetperiode op jaarbasis 8 procent lager uit tot 1,3 miljard euro. Daarmee presteerde de luchtvaartonderneming wel beter dan in doorsnee werd verwacht. Het concern hield de verwachting voor de brutowinstmarge van 5,5 tot 6,5 procent dit jaar in stand. Dat komt overeen met inkomsten tussen de 2 miljard en 2,4 miljard euro.

Lufthansa presenteerde zijn resultaten op het moment dat cabinepersoneel van het concern aan een tweedaagse staking is begonnen in een roep om meer loon. Voor donderdag en vrijdag zijn 1300 vluchten geschrapt.