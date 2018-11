Mooie winsten op beurzen na verkiezingen VS

De Europese aandelenbeurzen zaten woensdag duidelijk in de lift na de uitslag van de Amerikaanse Congresverkiezingen. Op het Damrak werd supermarktconcern Ahold Delhaize beloond voor sterke kwartaalcijfers. De resultaten van ABN AMRO vielen wat minder goed bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,2 procent hoger op 528,57 punten. De MidKap klom ook 1,2 procent, tot 755,06 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 1,2 procent aan.

Ahold Delhaize was koploper in de AEX met een winst van 7 procent. Het supermarktconcern behaalde de voorbije maanden een stevige omzetgroei. Ook de winst liep hard op. Volgens analisten deed het concern het met name in de VS beter dan verwacht. ABN AMRO voerde de kwartaalwinst ook op. De bank profiteerde van de sterke Nederlandse economie. Desondanks was ABN AMRO de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 0,7 procent.

In de MidKap steeg IMCD 3,2 procent in waarde. De chemicaliëndistributeur overtrof de verwachtingen van analisten. Grootste stijger bij de middelgrote fondsen was betalingsverwerker Adyen (plus 4,9 procent). Financieel dienstverlener Intertrust sloot de rij met een min van 1,8 procent.

Kendrion zakte bijna 9 procent bij de kleinere fondsen. De leverancier van elektromagnetische componenten heeft een zwaar kwartaal achter de rug door onder meer afgenomen vraag uit de autosector en zag de omzet en winst dalen. IT-bedrijf Ctac, dat ook met cijfers kwam, verloor bijna 8 procent.

In Frankfurt daalde BMW 3,5 procent. De Duitse automaker verwacht een aanzienlijk drukkend effect op de winst in het vierde kwartaal door handelsspanningen, prijsdruk en terugroepacties. Sportartikelenmaker Adidas ging 3,6 procent onderuit na een verlaging van de omzetprognose.

Maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero verhoogde zijn omzetverwachting en werd in Frankfurt 4,3 procent hoger gezet. Concurrent Takeaway.com klom 3,5 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1464 dollar waard, tegen 1,1408 dollar op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 61,87 dollar. Brentolie was vlak op 72,16 dollar per vat.